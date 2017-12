Théâtre Le Diamant : le financement complété

Les 54 millions de dollars requis pour la naissance du futur théâtre Le Diamant sont amassés. Des hommes d'affaires de la région investissent conjointement 2,25 millions de dollars dans le projet pour compléter la somme manquante.

Un texte d’Alain Rochefort

La campagne de financement atteint maintenant 70 % de son objectif initial de 10 M$ de financement privé, grâce aux nouveaux dons dévoilés mardi matin. Les organisateurs souhaitent récolter un total de 57 M$.

L’argent excédentaire servira de fonds de prévoyance pour les premières années d’existence du théâtre, explique le directeur général du Diamant, Bernard Gilbert.

« Le projet est à 54 millions et on a toujours dit que si on atteint l’objectif de 10 millions [de financement privé], ça va permettre de créer des outils pour la promotion des jeunes artistes et un fonds de création de certains outils qui vont servir au développement du Diamant dans les premières années », confie-t-il.

Avec 7 millions acquis, on peut dire que le budget de construction est actuellement couvert. C’est une grande nouvelle pour nous. Bernard Gilbert, directeur général du Diamant

Robert Lepage investit 500 000 $

Le metteur en scène Robert Lepage Lepage met lui-même 500 000 $ de sa poche dans le projet.

« La vie a été assez généreuse avec moi dans les dernières années pour pouvoir me le permettre », indique-t-il.

Il y a toute une série de nouveaux de projets. Québec est tournée vers l’avenir. Québec est en train de changer. C’est une ville du futur et le projet du Diamant en fait partie. Robert Lepage. metteur en scène

En plus de souligner la générosité des donateurs, le maire de Québec, Régis Labeaume, tient à rappeler que le Diamant est un projet collectif.

« Souvent pour diminuer les projets ici, on va dire que par exemple, le Diamant, c’est pour un seul homme. L’anneau de glace, ce sont des millions de dollars pour quelques athlètes. Mais non, ce n’est pas ça », explique-t-il.

Le Diamant, c’est plus que Robert Lepage. C’est pour l’avenir. C’est produire. Régis Labeaume, maire de Québec

Inauguration au printemps 2019

L'inauguration du futur théâtre Le Diamant à la place D'Youville est prévue pour le printemps 2019. Le chantier de construction du Diamant avance selon les prévisions.

Les premières maquettes du futur théâtre qui comptera 625 places ont été dévoilées en octobre dernier.

Le théâtre Le Diamant est un projet de 54 millions de dollars, dont 30 millions de dollars proviennent du gouvernement du Québec, 10 millions du fédéral et 7 millions de la Ville de Québec.

Avec les informations d'Olivier Lemieux