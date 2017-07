Tournoi de soccer contre le racisme à Québec

Ce n'est ni en manifestant, ni en déroulant des banderoles qu'une soixantaine de personnes se sont mobilisées contre le racisme à Québec, samedi. C'est plutôt en jouant au soccer qu'elles ont choisi de bâtir les ponts entre des communautés.

Tenu au parc Victoria, en basse-ville, ce tournoi de soccer antiraciste était une première à Québec. Il découle directement du premier Festival contre le racisme qui a eu lieu dans la capitale en février dernier.

« À l’époque, il y a des gens ont montré leur intérêt pour explorer d’autres activités [pour lutter contre le racisme] », explique l’un des membres du comité organisateur du Festival, Nicolas Villamarin.

L’idée d’une joute de soccer, un sport doté d’une « puissance rassembleuse » selon M. Villamarin, a alors émergé.

Réponse à l’affirmation de l’extrême-droite

M. Villamarin indique que l’éclosion des groupes d’extrême-droite à Québec a contribué à nourrir le sentiment que quelque chose devait être fait pour contrer ces discours.

« C’est quelque chose qui nous dérange, qui nous pose problème, parce que c’est des idées qu’on croyait dépassées […] C’est important de s’organiser, ceux qui portent des valeurs antiracistes et antisexistes. »

L’un des participants au tournoi, Maxime Fortin, dit qu’il sent de l’intolérance non seulement à Québec, mais aussi ailleurs dans le monde.

En participant à cette compétition amicale, il voulait être « solidaire » avec ceux qui luttent contre ce phénomène.

Le racisme, on le sent à Québec, on le sent un peu partout et on le sent dans le contexte international.

Maxime Fortin, participant au tournoi de soccer antiraciste