Tout sur le vélo à Québec

Les amateurs de vélo ont rendez-vous au terminal de croisières du Port de Québec, cette fin de semaine. Jusqu'à dimanche, le 33e Salon info-vélo réunit plus de 80 exposants pour faire découvrir les dernières tendances et les meilleurs plans de randonnée en prévision de l'été.

« C'est un peu le salon de l'auto, mais pour les vélos, si vous voulez! », illustre le promoteur de l’événement, Christian Rodrigue.

Aucune vente de vélo ne se fait sur place. « Les gens viennent chercher de l'information pour ensuite se faire une tête », indique M. Rodrigue.

Les curieux trouveront de nombreuses matières à réflexion à ce Salon. Le tout premier vélo de performance en bois entièrement conçu au Québec y est notamment exposé.

C'est fait par des artisans, mais c'est très professionnel. C'est de toute beauté! C'est superbe. Christian Rodrigue, promoteur du 33e Salon info-vélo

Le vélo électrique en vogue

Par ailleurs, une importante place est accordée au vélo à assistance électrique, dont la popularité est en pleine croissance, selon M. Rodrigue.

« La technologie commence à se démocratiser et à être beaucoup plus abordable, explique-t-il. C'est un vélo qui permet de doubler sa puissance, si on veut. »

Il s’agit non seulement d’une monture adaptée pour les personnes plus âgées, mais aussi pour les cyclistes initiés qui souhaitent parcourir de plus grandes distances.

C'est même pour les gens qui sont très en forme, mais qui veulent dans un temps donné aller plus loin ou aller plus vite. Christian Rodrigue, promoteur du 33e Salon info-vélo

Préparer ses vacances

Le vélo de montagne est aussi mis à l’honneur à ce 33e Salon. Selon M. Rodrigue, l’attrait des sentiers est de plus en plus fort chez les cyclistes québécois.

« Il y a eu un cycle vélo de route, mais là on est dans un cycle vélo de montagne », affirme-t-il. Étonnamment, M. Rodrigue souligne que l’assistance électrique est aussi en train de se tailler une place en vélo de montagne.

Outre les fabricants et les détaillants de bicyclettes, les visiteurs du Salon peuvent rencontrer diverses associations touristiques afin de planifier leurs vacances estivales.

« Elles sont ici pour vanter leurs véloroutes. On a à peu près toutes les régions du Québec qui sont représentées », indique M. Rodrigue.

Jusqu’à 14 000 visiteurs sont attendus au cours de la fin de semaine.