Trafic de stupéfiants en Beauce : des accusés plaident coupables

Deux des cinq personnes accusées en lien avec des perquisitions menées la semaine dernière en Beauce et aux Etchemins ont plaidé coupables à des accusations possession de stupéfiants dans le but d'en faire le trafic, trafic de stupéfiants et non-respect des conditions de probation.

Geneviève Potvin-Lachance, 42 ans, et Louis-Charles Gagnon, 52 ans, ont comparu lundi au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce.

Les deux résidents de Saint-Georges vont connaître leur peine le 22 février prochain. D'ici là, Geneviève Potvin-Lachance devra suivre une thérapie.

Les autres accusés vont comparaître au cours des prochains jours.

Les perquisitions menées le 11 octobre avaient permis de saisir environ 1900 comprimés, 230 grammes de cannabis, une quinzaine de grammes d'huile de cannabis, un peu moins de 3300 $ et plusieurs objets servant au trafic de stupéfiants.