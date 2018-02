Tramway à Québec : pas dans le prochain budget, dit Philippe Couillard

Le premier ministre Philippe Couillard montre un grand intérêt envers le projet de tramway à Québec, mais ne veut pas confirmer son financement.

Lors de son passage au Carnaval de Québec, samedi, Philippe Couillard a évoqué une aide financière de plusieurs centaines de millions de dollars de la part du gouvernement provincial.

Il a cependant ajouté qu'il serait surprenant que ces sommes se retrouvent dans le prochain budget.

« Il y a bien des zones de la ville qui sont moins desservies, les infrastructures ne sont pas modernes non plus, la technologie n'est pas à la fine pointe. On est mûrs pour ça », a-t-il indiqué, insistant sur le côté primordial du projet.

« On travaille également pour le 3e lien, mais ça va prendre des années et des années. Ça prend les deux. Peut-être même qu'avec le 3e lien on pourrait avoir une branche de transport collectif », mentionne Philippe Couillard.