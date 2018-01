Trois blessés dans un accident de la route à Québec

Un accident de la route survenu sur le boulevard René-Lévesque Est près de la rue Antonio-Barrette a fait trois blessés, dimanche soir à Québec.

L'accident est survenu vers 18 heures, provoquant la fermeture de l'artère pour une bonne partie de la soirée.

Un taxi qui circulait sur la rue Antonio-Barrette est entré en collision avec une voiture qui circulait sur René-Lévesque. Le conducteur du taxi, un homme d'une quarantaine d'années a subi des blessures graves, mais on ne craindrait pas pour sa vie.

Deux autres blessés mineurs ont également été transportés à l'hôpital.

« Une enquête est en cours afin de déterminer si des accusations pourraient être portées contre l'un ou l'autre des conducteurs. Des techniciens en identité judiciaire se sont déplacés sur les lieux ainsi que des enquêteurs », précise Cyndi Paré, porte-parole du Service de police de la Ville de Québec.

C'est une passante, témoin de l'accident, qui a alerté les secours.

« Une fois que j'ai fait l'appel, je suis allé voir les personnes impliquées pour voir si tout allait bien et essayer de les rassurer le plus possible. Le chauffeur de taxi était conscient, mais il n'arrivait pas à parler. Il avait le souffle court. Je suis resté près de lui pour m'assurer qu'il ne tombe pas dans les pommes », indique Véronique Alain.