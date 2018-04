Trois produits d'ici réinventés pour Québec Exquis

Pour plusieurs chefs, le festival Québec Exquis est l'occasion de « mettre le paquet » pour faire rayonner nos produits du terroir. Voici trois plats à essayer d'ici le 29 avril parmi les menus proposés.

Une chronique d'Allison Van Rassel

Un baklava tel un millefeuille

L'idée initiale du baklava est celle de la directrice de la restauration du Musée national des beaux-arts du Québec, Myriam Nourcy.

Mise à sa main, la chef Marie-Chantal Lepage a transformé l'idée en un millefeuille où le miel de bleuet de Naturoney complimente la texture crémeuse et ubiquiste en bouche du fromage de chèvre.

« C'est un baklava, sans en être un, car il n'y a pas d'eau de rose, explique-t-elle. Le miel c'est tout un défi, car il faut que ce soit équilibré. »

J’adore me faire imposer un produit, ça me force à aller plus loin.

Marie-Chantal Lepage, cheffe du Tempéra