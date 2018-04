Tuerie à la mosquée : survivants et proches des victimes réclament justice

La vie des survivants et des proches des victimes tombées sous les balles d'Alexandre Bissonnette a basculé le 29 janvier 2017. Même si l'attaque contre la mosquée de Québec éveille en eux de douloureux souvenirs, certains ont tenu à raconter à la cour comment ils ont vécu les événements des 15 derniers mois.

Un texte de Yannick Bergeron et Louis Gagné

Qu'il soit dans une bibliothèque, un café ou un supermarché, Saïd Akjour a peur et surveille constamment les portes de sortie.

L'homme d'origine marocaine se trouvait au Centre culturel islamique de Québec le soir de l’attaque qui a fait six morts et de nombreux blessés. Il a reçu une balle tirée par Alexandre Bissonnette à l'épaule gauche.

« Il faisait son crime avec son sang-froid, comme s’il jouait à un jeu vidéo », s’est rappelé l'homme de 45 ans, mardi, au cinquième jour des audiences visant à déterminer la peine du tueur.

Saïd Akjour a utilisé le mot martyr pour désigner les fidèles qui sont morts. Quand il a parlé de Bissonnette, il s’est contenté de parler de l'assaillant.

Le survivant a décrit la scène et l'état de panique qui a suivi.

« Vous avez dit que le crime a duré deux minutes, pour moi, ç’a duré deux heures », a-t-il lancé au procureur de la poursuite qui l'interrogeait.

Un geste « impardonnable »

Durant son témoignage, le survivant de la tuerie a réussi à soutirer des rires à des membres de sa communauté présents dans la salle.

Alors qu'il décrivait l'horreur du moment, il a mentionné avoir été dérangé en voyant l’assaillant entrer dans la mosquée sans enlever ses chaussures.

Quand le juge lui a demandé s'il avait des commentaires à faire sur la peine qu'il aura à imposer, Saïd Akjour a répondu : « Je compte sur vous pour infliger la peine raisonnable qui va décourager toutes les personnes à agir de telle manière. »

Le tribunal entend depuis lundi les témoignages des victimes et de leurs proches en vue de déterminer la peine d’Alexandre Bissonnette.

Une veuve qui n'a pas l'intention de pardonner

Saïd Akjour était le premier témoin à prendre la parole mardi. Son témoignage a été suivi par celui de Louiza Mohamed Saïd, qui a perdu son compagnon des 18 dernières années lors de la fusillade de la mosquée.

Son conjoint et père de ses trois enfants, Abdelkrim Hassane, est l'une des six personnes tuées par Alexandre Bissonnette.

Lorsque ce dernier a exprimé des regrets et demandé pardon après avoir plaidé coupable, il n'a pas trouvé écho dans le coeur de la veuve.

« J'estime que pardonner à celui qui a assassiné, sans merci et [avec] acharnement, mon compagnon pour la vie et le père de mes trois filles n'est pas ma préoccupation majeure », a indiqué au juge Louiza Mohamed Saïd.

Elle a expliqué que son attention était portée sur ses filles, qui ne profiteront pas de la présence de leur père lorsqu'elles vont obtenir un diplôme ou se marier.

« Ma dernière n'aura aucun souvenir de son papa. C'est injuste, injuste, injuste », a martelé Mme Saïd au sujet de sa fille maintenant âgée de deux ans.

Opposée à toute libération

Pour elle, il n'est pas question que Bissonnette puisse un jour sortir de prison.

« [Je ne veux pas] que celui qui a noirci nos joies, accablé nos âmes d'une immense tristesse et condamné nos vies à une douleur pérenne puisse voir sa peine allégée ou puisse être libéré, et, de ce fait, blanchi de ses atrocités », a souligné la mère.

Elle a demandé que l'auteur du drame soit puni de façon exemplaire.

Il a réussi à faire croire à mes filles que dans le Canada et le Québec paisibles, accueillants et tolérants, il y avait une place pour l'horreur, la violence et l'intolérance meurtrières.

Louiza Mohamed Saïd, veuve d'Abdelkrim Hassane