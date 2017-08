Un achalandage inespéré pour la première Grande Foire de Québec

Après cinq jours de festivités, la première Grande Foire de Québec semble avoir fait ses preuves. L'événement, qui remplace en quelque sorte la défunte Expo-Québec sur le site d'ExpoCité, pourrait franchir le cap des 100 000 visiteurs alors que l'objectif initial était de 65 000.

Le promoteur de l'événement et président d'Amusements spectaculaires, Éric Lavallée, était tout sourire dimanche, au dernier jour de la Grande Foire.

« C'est un bilan très positif, dit-il. Les gens ont été au rendez-vous et ils sont encore au rendez-vous pour la journée de fermeture. On est très content, le soleil aussi est là. » La journée de jeudi aurait cependant été la plus achalandée de l'événement.

M. Lavallée espère pouvoir doubler la durée de l'événement l'an prochain, ce qui se traduirait par 10 jours de festivités. Il aimerait aussi bonifier la programmation avec des spectacles de blues et d'artistes émergents, tout en préservant l'accès gratuit au site.

« Les gens sont contents de ce à quoi ils avaient accès avec la gratuité, dont les spectacles, les chapiteaux pour les enfants [...] Évidemment aussi, on a eu plein de commentaires positifs sur les manèges. »

Plus de 45 manèges et attractions étaient accessibles au public à l'occasion de la Grande Foire.