Un avocat plaide coupable à une accusation de voie de fait simple

Un ex-procureur de la Couronne qui devait subir un procès pour agression sexuelle a finalement plaidé coupable à une accusation moins importante.

Un texte de Yannick Bergeron

Me Maxime Chevalier a reconnu sa culpabilité à une accusation de voie de fait simple.

Au moment des événements, l'avocat de 40 ans occupait un poste clé au sein du Bureau de la grande criminalité du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), à Montréal.

L'avocat originaire de Québec avait convenu avec une amie de venir assister au Festival d'été, en juillet 2016.

C'est dans ce contexte que l’homme et la femme ont visité un couple de la capitale, où l'agression a eu lieu.

Le quatuor a consommé une importante quantité d'alcool avant que la femme du couple hôte se retire dans sa chambre, tard dans la soirée.

Attouchements

Vers 1 h du matin, elle est réveillée par une personne agenouillée au pied de son lit.

Cette personne lui fait des caresses « qui vont du bas du ventre, lui caresse les seins et redescend et remonte », peut-on lire dans l'exposé écrit des faits signés pas la défense et la poursuite.

À noter que ce document a été déposé au dossier de la cour sans que les gestes reprochés à l'avocat soient divulgués pendant l'audience.

Les journalistes ont cependant pu en avoir une copie après en avoir fait la demande au juge.

La victime a d'abord cru qu'il s'agissait de son conjoint, mais a par la suite constaté que c'est plutôt Maxime Chevalier qui était allé la rejoindre dans sa chambre.

Expulsion

La femme a alerté son conjoint qui a expulsé Chevalier et son amie de la résidence.

Le DPCP avait décidé d'ouvrir un dossier criminel contre son employé, six mois après les événements.

Me Chevalier a par la suite démissionné de son poste et travaille maintenant au sein d'un cabinet privé de Montréal.

Ses avocats ont demandé au juge ce matin de lui faire bénéficier d'une absolution inconditionnelle.

Le juge doit rendre sa décision à 15 h, aujourd'hui.

Plus de détails à venir