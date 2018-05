Un bistro santé d’inspiration mexicaine pour Saint-Jean-Baptiste

Un bistro santé d'inspiration mexicaine ouvre ses portes au coin de l'avenue Honoré-Mercier et de la rue Saint-Jean, à Québec. L'établissement nommé Luzz, qui occupera les locaux du défunt restaurant l'Accent misera sur la fraîcheur des ingrédients et une offre santé afin d'attirer davantage les résidents du quartier Saint-Jean-Baptiste.

Un texte d'Allison Van Rassel

Produits locaux et comfort food santé sont prévus au menu du Luzz : smoothies, kombucha en fut, salades repas, crêpes au thé matcha et côte levées dans une sauce barbecue au thé noir ainsi que des déjeuners seront servis.

On veut du comfort food travaillé et raffiné, sans tomber dans le végétarien ou le végane. On ne veut pas être grano. Ariane Robitaille, copropriétaire du Luzz

Afin de s'adresser davantage aux résidents du secteur et optimiser l’utilisation de produits locaux, l’équipe en cuisine a fait appel à Fanny Lehouiller, participante à la 7e saison de l’émission Les Chefs à Radio-Canada.

« Fanny nous a inspirés dans nos sauces afin d’apporter une signature très locale, explique Ariane Robitaille. Il y a naturellement beaucoup de touristes dans le quartier, mais on dirait que les locaux ont de la misère à fréquenter les commerces du secteur, poursuit Mme Robitaille qui dit se rendre régulièrement dans le quartier Saint-Jean-Baptiste.

Deuxième adresse

Le Luzz, qui signifie lumière en espagnol, est un deuxième restaurant pour Mme Robitaille et sa conjointe, la chef Carolina Barona Escobar. Le duo opère actuellement le restaurant mexicain Téquila Lounge dans Saint-Roch.

« On souhaitait élargir nos horizons et offrir quelque chose de nouveau dans le Vieux-Québec. On n’est pas du gourmet et on ne veut pas faire des petites choses dans des grandes assiettes, mais servir des grandes assiettes avec des grosses portions. »

L'ouverture du Luzz est prévue fin juin.