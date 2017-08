Un couple de Québec remporte 6,4 M$ à la loterie

Gina-Lita Therrien et Yvon Turgeon, un couple de Québec, viennent de remporter 6 437 793 $ au dernier tirage du Lotto 6/49.

« C’est une combinaison qu’on a créée, ma compagne et moi, précise Yvon Turgeon. À la toute dernière minute, elle a changé un chiffre. Dimanche matin, à 5 h 30, elle me réveille et me dit : "Je pense qu’on a gagné." »

« Au début, tu n’y crois pas. Tant que tu ne franchis pas la porte de Loto-Québec, tu es toujours dans l’incertitude », ajoute-t-il.

Artiste-peintre, M. Turgeon dit vouloir garder les deux pieds sur Terre, et ce, même s’il souhaite faire de nombreux voyages au cours des prochains mois.

« Les projets vont se dessiner au fur et à mesure […] J’ai plusieurs projets artistiques en tête. On va se reparler », laisse-t-il tomber.

Le couple partage le gros lot de 12 875 586 $ avec un autre détenteur de la combinaison gagnante, qui a acheté son billet en Ontario.