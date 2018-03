Un feu sonore pour malvoyants à l’essai à Québec

La Ville de Québec met à l'essai depuis lundi un nouveau feu sonore pour les personnes malvoyantes.

Le dispositif a été installé à l’intersection de l’avenue Brown et du chemin Sainte-Foy. La municipalité procède à des tests afin de s’assurer que l’appareil est approprié et adapté aux équipements déjà en place sur son territoire.

« Il y a de nouveaux produits qui existent sur le marché et on cherche toujours à voir à ce que ces produits-là offrent un meilleur service, sont plus efficaces que ce que nous avons actuellement », explique le directeur du Service du transport et de la mobilité intelligente à la Ville de Québec, Marc des Rivières.

On demande aux usagers de venir faire des essais en notre compagnie. Ça nous permet de voir l’appréciation que les gens ont à l’égard de la nouvelle technologie. Marc des Rivières, directeur du Service du transport et de la mobilité intelligente à la Ville de Québec

Le processus d’homologation s’inscrit dans le cadre des démarches de la municipalité visant à remplacer les feux sonores répartis sur son territoire. Quelque 160 intersections sont équipées d’un signal piétonnier pour les malvoyants à Québec.

À l’inverse des feux pour malvoyants qui sont en fonction à l’heure actuelle, le nouveau dispositif testé par la Ville regroupe en un seul et même appareil le bouton-poussoir et le localisateur.

Les tests effectués par la municipalité vont se poursuivre jusqu’au 15 mars. L’appareil mis à l’essai sera par la suite démantelé.

Le Service du transport et de la mobilité intelligente rédigera ensuite un rapport dans lequel il recommandera ou non à la Ville de procéder à l’achat du feu sonore.

Avec les informations de Nicole Germain