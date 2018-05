Un garçon de 11 ans honoré pour son héroïsme à Québec

Quatre résidents de la région de la Capitale-Nationale, dont un garçon de 11 ans, ont reçu des distinctions mardi, à l'Assemblée nationale, pour des actes héroïques accomplis en 2016.

Trois ont obtenu la médaille du civisme, tandis qu'un autre a reçu la mention d'honneur du civisme. Voici l'histoire de chacun.

Jérémy Belles-Isles Duplain, médaille du civisme

Le 30 juillet 2016, Jérémy Belles-Isles Duplain, alors âgé de 9 ans, participe à une fête à Notre-Dame-du-Mont-Carmel, en Mauricie, lorsqu’il aperçoit un garçon de 3 ans recroquevillé sur lui-même au fond d’une piscine.

Sans hésiter, Jérémy plonge dans l’eau et ramène le garçon à la surface en le tenant par le bras.

Ce dernier s’en sort sans séquelles. L’acte de Jérémy est particulièrement héroïque parce qu’il souffre d’une perte partielle de motricité du côté gauche de son corps.

Jocelyn Boucher, médaille du civisme

Il est environ minuit le 5 février lorsque Jocelyn Boucher, un résident de la rue René-Chaloult, dans le secteur de Neufchâtel, constate que la maison de ses voisins d’en face est en feu.

M. Boucher demande d’abord à sa conjointe d’appeler les pompiers avant de quitter son domicile, sans même enfiler son manteau. Quelques instants plus tard, l’homme enfonce la porte de la maison en flammes qui abrite 6 personnes endormies, dont 4 enfants de 5 à 11 ans.

Le bon samaritain crie afin de réveiller les occupants et se rend dans différentes pièces du rez-de-chaussée et du sous-sol pour s’assurer que plus personne ne s’y trouve. Tous s’en sont finalement sortis indemnes.

Paul-André Rhéaume, médaille du civisme

Le 22 mai en fin d’après-midi, Paul-André Rhéaume se balade en bateau depuis quelques heures avec deux amis, sur le fleuve Saint-Laurent, lorsqu’un bris mécanique survient.

L’embarcation coule rapidement, au point où les trois occupants n’ont d’autre choix que de sauter dans les eaux glacées du fleuve. M. Rhéaume constate alors qu’un de ses amis est en train de se noyer. Il nage sans hésiter jusqu’à lui et l’accroche à sa veste de sauvetage.

Un bateau repêchera les trois rescapés une quinzaine de minutes plus tard.

Denis Paquet, mention d'honneur du civisme

Une partie de pêche a failli virer au drame sur la Côte-Nord le jour de la Saint-Jean-Baptiste 2016. Denis Paquet est dans une chaloupe en compagnie de sa tante, tandis que son oncle est seul à bord de la sienne.

M. Paquet entend soudainement un bruit dans l’eau. Il constate rapidement que son oncle se retrouve dans une fâcheuse position, cramponné à la chaloupe, dans l’eau glacée.

Après une tentative vaine de le rescaper, le neveu suggère à son oncle de déprendre un de ses pieds coincés dans la vase. Une fois l’opération réussie, Denis Paquet saisit alors la cheville de l’homme à l’eau et le fait basculer avec succès à l’intérieur de l’embarcation.

Au total, 14 personnes ont reçu la médaille du civisme à travers la province, tandis que 9 personnes ont obtenu la mention d’honneur du civisme.