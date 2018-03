Un joueur de Taïwan signe avec les Capitales

Un premier joueur originaire de Taïwan s'alignera avec les Capitales de Québec la saison prochaine.

Un texte de Louis Gagné

L'équipe championne de la Ligue Can-Am en 2017 vient de mettre sous contrat le joueur d’avant-champ Shao-Pin Ho. L’athlète de 23 ans natif de Taipei a passé la dernière saison dans l’organisation des Marlins de Miami.

En 27 parties disputées dans des équipes de niveau recrue, A- et A+, Ho a maintenu une moyenne au bâton de .233. Il a frappé 13 coups sûrs et 2 doubles en plus de produire 7 points.

Le gérant des Capitales, Patrick Scalabrini, explique que c’est surtout pour la qualité de son gant que l’équipe s’est intéressée à Shao-Pin Ho.

C’est un joueur qui excelle en défensive. C’est d’abord un arrêt-court, mais il peut également jouer au deuxième et au troisième but. Patrick Scalabrini, gérant des Capitales de Québec

Polyvalence

Patrick Scalabrini ne s’attend pas à ce que Shao-Pin Ho réussisse à se tailler une place dans l’alignement partant de la formation québécoise.

La polyvalence et la qualité du jeu défensif de l’athlète de 1,83 m (6 pieds) et 81 kg (180 lb) en feront toutefois un remplaçant de premier choix, croit le gérant.

Ho n’est pas le premier joueur originaire de l’Asie à porter les couleurs des Capitales. L’équipe a déjà eu en son sein un Sud-Coréen et deux Japonais.

Selon Patrick Scalabrini, les baseballeurs asiatiques sont reconnus pour leur excellente éthique de travail. Il est toutefois difficile de les convaincre de venir jouer en Amérique du Nord en raison de la qualité des ligues qu’on retrouve à Taïwan et au Japon, notamment.

Les yeux rivés sur les majeures

La formation de Québec a réussi à trouver les mots pour inciter Shao-Pin Ho à poursuivre sa carrière dans la Ligue Can-Am.

« C’est un joueur qui n’a pas renoncé à son rêve d’évoluer dans les ligues majeures et on a réussi à le convaincre que son retour au plus haut niveau passait par un séjour à Québec », raconte le gérant des Capitales.

Shao-Pin Ho devrait arriver à Québec le 5 ou le 6 mai, quelques jours avant le début de saison des Capitales.

Les champions en titre accueilleront les Jackals du New Jersey au Stade Canac le 17 mai.