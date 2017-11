Un livre pour aider les sportifs asthmatiques

L'activité physique est rarement associée avec l'apparition de maladies. Pourtant, la pratique des sports d'endurance augmente les risques de développer certains problèmes de santé, comme l'asthme.

Grâce à une expertise unique développée à Québec, les athlètes asthmatiques peuvent désormais minimiser les conséquences de leur pathologie sur leurs performances sportives.

L’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) et le Centre d'évaluation des athlètes en santé cardiorespiratoire (CEASC) ont procédé mardi au lancement du livre L’asthme chez l’athlète.

L’ouvrage, qui se base sur les données scientifiques les plus récentes, a pour objectif d’aider les athlètes à mieux gérer leur asthme, une maladie que développent plusieurs athlètes de haut niveau.

« En raison de la grande quantité d'air qu'ils vont inhaler lors de la pratique de leur sport, les poumons sont beaucoup plus exposés à tout ce qui est dans l'air : les allergènes, la pollution, les irritants, et ça les rend plus susceptibles de développer de l'asthme », explique la Dre Julie Turmel, coordonnatrice du CEASC et coauteure du livre.

Asthmatique et champion du monde

À titre d’exemple, jusqu’à 53 % des skieurs de fond vont faire de l’asthme du sport. C’est le cas d’Alex Harvey, champion du monde de ski de fond et athlète asthmatique.

Le livre L’asthme chez l’athlète réunit une foule d’informations allant du traitement de la maladie au bon dosage de la médication afin d’éviter d’enfreindre les règlements antidopage.

Alex Harvey, qui fait partie des quelque 350 athlètes de la grande région de Québec suivis par le CEASC, n’hésite pas à parler d’un guide « essentiel pour les athlètes asthmatiques ».

« L’information qu’on y retrouve sera certainement très utile, non seulement pour les athlètes, mais également pour leurs parents et leurs entraîneurs. Un asthme, s’il est bien maîtrisé, n’est pas un handicap à l’atteinte de leurs objectifs », affirme l’athlète de Saint-Ferréol-les-Neiges.

Avec les informations de Nicole Germain