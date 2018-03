Un nouveau bâtiment de 7 étages pour Lauberivière 

La Ville de Québec octroie une subvention de 1,3 million de dollars à La Maison Lauberiviere pour lancer la construction d'un nouvel édifice dans le quartier Saint-Roch. Le maire de Québec espère ainsi diminuer le nombre « d'errants en ville ».

« On veut qu'il y ait plus d'hébergement pour ceux qui rôdent en ville, je veux que tout le monde ait un toit, c'est ça mon souhait personnel », a mentionné le maire.

Le projet permettra la construction d'un bâtiment de 7 étages avec un stationnement souterrain situé sur la rue de Xi'an.

La Maison Lebaurivière va presque doubler sa capacité d'hébergement, puisque le nouvel immeuble comptera 131 chambres et 18 logements.

« On leur cède un terrain, je pense que c'est la moindre des choses, on veut faire notre part. On veut que ça marche, on veut que ça se construise », a affirmé le maire Labeaume en marge d'une conférence de presse.

Les travaux doivent débuter d'ici la fin de l'année et se poursuivre jusqu'en 2020, tel que mentionné dans un sommaire décisionnel du comité exécutif.

À l'origine, la Maison Lauberivière songeait à rénover ses locaux existants situés sur la rue Saint-Paul, mais l'ampleur des travaux à effectuer force un déménagement.

L'ensemble du projet évalué à un peu plus de 28 M $ est majoritairement financé par le programme AccèsLogis Québec du gouvernement provincial.

Avec 75 lits, la Maison de Lauberivière est le plus important refuge pour itinérants à Québec.