Un nouveau bâtiment de services aux Sentiers du Moulin à Lac-Beauport

Deux ans après l’annonce de l’aide gouvernementale, la construction d’un nouveau bâtiment de service des Sentiers du Moulin à Lac-Beauport ira finalement de l’avant.

Un texte de Jean-Philippe Martin

Les responsables du site récréotouristique ont soulevé mardi la première pelletée de terre symbolique en compagnie de quelques dignitaires.

Les travaux de 2,6 M$ de dollars débuteront officiellement au cours des prochaines semaines et devraient être complétés à l’hiver 2019.

Le gouvernement du Québec et la municipalité de Lac-Beauport se partageront à part égal le montant de la facture.

« Ça fait du bien, c’est un bon coup de pouce, dit Philippe Carrier, président de la Société des Sentiers du Moulin. C’est juste de bonnes nouvelles. On a hâte de se retrouver dans notre nouveau bâtiment pour célébrer. »

Le bâtiment accueillera entre autres une salle de fartage, un espace pour la location d’équipement et un bloc sanitaire avec douches. Un espace de restauration a aussi été prévu.

Il y a une augmentation de la clientèle dans tous nos sports. On avait besoin d’un bâtiment pour accueillir nos usagers locaux, mais aussi pour les visiteurs qui viennent de partout. Philippe Carrier, président, Société des Sentiers du Moulin

La volonté des élus

Le projet était dans les cartons depuis 2010. L’aide financière gouvernementale a été annoncée au printemps 2016.

Mais l’équipe de gestion des sentiers et les élus municipaux en place à ce moment n’ont jamais réussi à s’entendre pour compléter le montage financier du projet.

« On ne sentait pas la volonté [du conseil municipal de l’époque]. Le projet était toujours remis en question », raconte Philippe Carrier.

Selon ce dernier, l’élection d’un nouveau conseil municipal en novembre, a grandement fait avancer les choses.

Le nouveau maire Michel Beaulieu, présent pour soulever la pelletée de terre, a réitéré son soutien envers le projet.

« Le ski de fond, le vélo de montagne et le fatbike font partie de l’ADN de Lac-Beauport, explique M.Beaulieu. Nous, on a décidé comme conseil municipal que c’était aussi un service aux citoyens. Alors, on est prêt à faire tous les efforts pour permettre à nos citoyens d’avoir des installations de qualité. »

Hausse des abonnements

Les Sentiers du Moulin ont connu des difficultés ces dernières années. Mais le centre semble maintenant se diriger vers des années plus prospères.

Le Club Nordique, responsable des activités de ski de fond, a réussi à dégager un surplus budgétaire cette année.

De plus, près de 900 adeptes de vélo de montagne se sont procurés leur abonnement pour la prochaine saison. On prévoit tripler le nombre de membres comparativement à 2017.

Environ 50 000 personnes fréquentent les Sentiers du Moulin sur une base annuelle.