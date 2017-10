Un nouveau livre sur les années de Jean Béliveau à Québec

Marc Durand n’avait que 7 ans lorsque Jean Béliveau a pris sa retraite. Le journaliste et auteur ne se souvient pas d’avoir vu le grand numéro 4 filer à toute allure sur la glace du Forum de Montréal. Aujourd’hui, il connaît toutefois la légende mieux que quiconque alors qu’il lancera mardi le livre Jean Béliveau - La naissance d’un héros.

Un texte de Jean-Philippe Martin

L’ouvrage de 100 pages, qui comprend de nombreuses photographies historiques, se concentre principalement sur les quatre saisons qu’a jouées Jean Béliveau au Colisée de Québec, dans l’uniforme des Citadelles et des As.

Le récit historique et humain raconte l’ascension du « Gros Bill » vers le statut de supervedette dans toute la province de Québec, avant même qu’il ne joigne les Canadiens de Montréal.

Jean Béliveau, c’est le gars parfait! Je pense que dans nos vies, on devrait tous aspirer à être des Jean Béliveau. Marc Durand, auteur du livre Jean Béliveau - La naissance d'un héros

Que du positif

« Un gars humble, mais si talentueux. Il avait le sens des affaires, il connaissait sa valeur, mais en même temps il était généreux avec tout le monde. Je n’ai pas rencontré une seule personne qui m’ait dit une chose négative sur lui », souligne Marc Durand, qui signe un deuxième livre après La Coupe à Québec.

Avec l’aide de Léo Roy, aussi passionné de l’histoire du hockey, Marc Durand a fouillé les journaux et autres publications de l’époque pour relater les événements qui ont marqué le passage de Béliveau à Québec.

L’auteur a aussi rencontré la veuve de Jean Béliveau, Élise Béliveau. Dans la préface qu’elle signe, Mme Béliveau raconte une surprenante anecdote illustrant à quel point le directeur général des Canadiens de Montréal, Frank Selke, à bout de patience, était prêt à tout pour convaincre les Béliveau de quitter Québec afin que « Gros Bill » évolue dans l’uniforme tricolore.

Lors d'une rencontre dans son bureau du Forum en décembre 1952, Selke avait littérallement ouvert son coffre-fort et demandé à la future épouse de Jean Béliveau de « prendre ce qu'elle pensait qu'il devrait gagner » avec les Canadiens.

Le héros attendu à Québec

Marc Durand se plaît à rappeler l’impact qu’a eu le numéro 9 des Citadelles et des As sur la ville de Québec, qui vient d’ailleurs de lui rendre hommage en créant la Place Jean-Béliveau devant le Centre Vidéotron.

« Il n’y avait pas de grand héros sportif à Québec. Et, arrive ce grand de six pieds là, avec un nouveau Colisée, qui fait l’envie de tout le monde en Amérique du Nord. Tout d'un coup, on est devenu une ville de hockey. Déjà, on était amateur de hockey, mais avec Béliveau, on est devenu des passionnés de hockey. »

Si Béliveau a eu un impact indéniable sur l’identité sportive de Québec, son passage dans la capitale aura permis au jeune Jean Béliveau de parfaire ses habiletés à l’extérieur de la patinoire. Timide, son nouveau statut de vedette l'a poussé à développer les qualités qui ont fait de lui un ambassadeur exemplaire.

Lors de son passage à Québec, il a été pendant quelques années l'image de marque de la Laiterie Laval dans le quartier Limoilou. Cette implication a tracé la voie à son engagement avec la brasserie Molson, qui lui a offert un contrat à vie au sein de l’entreprise après sa carrière professionnelle.

« Son université de la vie, il l’a fait à Québec, raconte l’auteur. [Son poste de porte-parole à] la Laiterie Laval lui a appris de parler en public, de parler aux gens et d'être représentant. Quand Molson s’est cherché un porte-parole, ils ont d’abord pensé à Maurice Richard. Mais, ils trouvaient que Maurice semait la controverse parfois. Mais, Jean Béliveau faisait tellement une bonne "job" avec Laval. »

Le livre Jean Béliveau - La naissance d’un héros est une initiative de la Commission de la capitale nationale en collaboration avec la Ville de Québec et les Éditions Sylvain Harvey.