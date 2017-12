Un nouvel outil pour détecter l’Alzheimer

Les médecins de famille pourront désormais utiliser un nouvel outil basé sur un questionnaire auprès de leurs patients afin de détecter les premiers signes d'Alzheimer ou de démence.

L’outil QuoCo, développé en collaboration avec la Clinique interdisciplinaire de mémoire du CHU de Québec-Université Laval, permet au médecin de tester la mémoire ou la performance cognitive d'un patient et de surveiller les changements qui surviennent avec le temps.

« L’outil a été conçu pour les médecins de famille, les infirmières, les praticiens de première ligne donc pour aider à détecter s’il y a une trajectoire cognitive qui serait anormale », explique le Dr Patrick Bernier, chef de projet pour la création du QuoCo.

L'outil prend en compte l'âge d'un individu, le niveau de scolarité et le résultat MMSE (un questionnaire de dépistage de la démence) et permet de comparer la courbe du patient avec des valeurs moyennes.

Un résultat qui s’écarte des courbes cognitives de référence permet de soulever le doute quant à une perte de capacités fonctionnelles qui serait plus rapide que prévu.

Le Dr Bernier parle avant tout d’un outil de détection, à la manière des courbes de croissances utilisées en pédiatrie.

« C’est pas un outil de diagnostic, c’est pas au bout de cet outil-là qu’on dit : "ah, il y a quelque chose et on donne un traitement." Non, c’est vraiment d’aller plus loin, de questionner les capacités du patient dans la vie de tous les jours, les capacités fonctionnelles. »

Ce sont les tests de laboratoire et imagerie en radiologie qui permettent par la suite de compléter le diagnostic d’un patient qui pourrait être atteint d’Alzheimer ou de démence.

L’outil QuoCo a fait l’objet d’un article dans le Canadian Medical Association Journal.