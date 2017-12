Un pas de plus pour l'accès au fleuve à Lévis

La Ville de Lévis a conclu une transaction de 738 000 $ avec la congrégation des Frères des Écoles chrétiennes pour l'achat d'un terrain en bordure du fleuve Saint-Laurent, à l'ouest des ponts.

Un texte de Marc-Antoine Lavoie

Cette entente fait suite à la signature d’une option d’achat avec la communauté religieuse en mai dernier. La Ville souhaite ainsi redonner aux citoyens l’accès aux rives du Saint-Laurent.

« On avait un problème dans le secteur de Saint-Nicolas, on n’avait pas d’accès au fleuve. Or, il y a des milliers de personnes qui s’installent dans le secteur », a soulevé lundi le maire Gilles Lehouillier.

Même si aucun projet d’aménagement n’est prévu à court terme, Gilles Lehouillier voulait mettre rapidement la main sur ce terrain d’une superficie de 14 000 mètres carrés.

On a négocié directement avec les communautés religieuses au lieu d’attendre que des promoteurs les achètent et nous les revendent 10 fois le prix. Gilles Lehouillier, maire de Lévis

Le maire précise que le site pourra être utilisé rapidement, notamment par les jeunes qui fréquentent les différents camps de jour de la Ville.

« La première étape était de protéger les terrains pour les générations futures. Et on verra progressivement comment on peut les utiliser », explique Gilles Lehouillier.

Pour ce qui est du deuxième site faisant l'objet d'une option d'achat, celui des Religieuses de Jésus-Marie, le maire précise que « les sœurs vont l’utiliser encore quelques années ».

La transaction sera conclue ultérieurement.