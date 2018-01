Un projet solo pour le chanteur de The Seasons

Hubert Chiasson du groupe The Seasons lancera en février son projet solo, Darlène, sous le nom d'Hubert Lenoir. L'album se veut le cri d'une génération.

Un texte d'Anne-Josée Cameron

Après une tournée de deux ans avec le groupe The Seasons, Hubert Chiasson alias Hubert Lenoir a ressenti le besoin viscéral de créer à nouveau.

Son premier album solo, écrit au cours de la dernière année, est issu de son histoire d'amour avec la jeune auteure Noémie D. Leclerc.

« On avait envie de parler de cette relation d'âme soeur là, de communion entre deux âmes. Les deux, on vient de Courville et Montmorency, des quartiers à Beauport où rien n'est gagné d'avance quand tu viens de là. »

Une oeuvre multidisciplinaire

Les tourtereaux ont concocté chacun de leur côté une oeuvre. Hubert a composé un album et Noémie a écrit un premier roman bientôt publié aux éditions Québec Amérique, également intitulé Darlène.

Le projet est ambitieux, car au disque et au livre s'ajouteront un film et des illustrations réalisés par Gabriel Lapointe.

Fille de personne ll est le premier extrait de ce tout nouveau projet musical signé Hubert Lenoir. Une oeuvre hors-norme que l'auteur-compositeur-interprète qualifie d'opéra post-moderne.

« Pour moi, c'est une oeuvre qui raconte une histoire sur plusieurs plans comme le fait l'opéra avec les costumes, le texte, la musique et la mise en scène ajoute-t-il. C'est un truc qui est moderne, qui est de son temps », raconte-t-il.

Un album aux influences multiples

Pour ce projet solo, Hubert Lenoir a travaillé avec le pianiste Vincent Gagnon et le saxophoniste André Larue, des musiciens jazz de Québec.

Le jeune auteur-compositeur-interprète nous promet un album éclectique où les influences funk et soul côtoieront le rock progressif et le glam rock.

Darlène sera disponible sur Simone Records à compter du 2 février prochain.