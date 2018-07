Un régiment de Québec prend possession de son nouveau manège

Le gouvernement fédéral a inauguré vendredi un nouveau manège militaire à Québec construit au coût de 22 millions de dollars.

La nouvelle installation située sur le boulevard Hochelaga, dans le secteur de Sainte-Foy, comprend 2 étages qui totalisent une superficie de 4000 mètres carrés.

L’édifice comprend notamment une salle multifonctionnelle, un simulateur de tir, des salles de classe et un entrepôt.

Le bâtiment accueillera le 35e Régiment du génie de combat.

Ce dernier était autrefois logé dans le manège militaire des Voltigeurs de Québec jusqu’à ce qu’il soit détruit par un incendie en 2008.

« Ils se sont retrouvés sans domicile et on a travaillé ensemble au cours des derniers mois pour faire en sorte qu’ils retrouvent un domicile, qui soit encore mieux, plus moderne, plus ancré dans la communauté. Vous voyez où on est présentement, on est proche des gens », a déclaré le ministre et député de Québec à la Chambre des communes, Jean-Yves Duclos.

Le gouvernement a aussi annoncé la construction d’un nouveau bâtiment destiné au 430e Escadron tactique d'hélicoptères sur la base de Valcartier.

L'inauguration de l’édifice, qui sera érigé au coût de 11,5 millions de dollars, est prévue en 2022.

Avec les informations de Camille Simard