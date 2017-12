Un vaste réseau de trafic de cannabis démantelé dans Chaudière-Appalaches

Six hommes ont été arrêtés mercredi dans le cadre d'une vaste opération visant le démantèlement d'un réseau de producteurs et distributeurs de cannabis dans plusieurs secteurs de Chaudière-Appalaches, tels la Beauce, Bellechasse, L'Islet et les Appalaches.

Les suspects comparaîtront jeudi au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce pour faire face à différentes accusations reliées aux stupéfiants.

Onze perquisitions ont été effectuées dans cette affaire, selon la Sûreté du Québec.

Une soixantaine de policiers ont été impliqués dans le projet Opuscule.