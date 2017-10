Une adolescente violemment battue et filmée à Québec

Les policiers de Québec enquêtent sur la violente agression d'une adolescente par une autre, survenue vendredi, sous les regards amusés de plusieurs jeunes qui ont filmé la scène, sans jamais tenter de s'interposer.

Un texte de Louis Gagné

L’attaque s’est produite à la sortie de l'épicerie Alimentation L’Impact, située sur la 4e Avenue, dans le secteur de Limoilou. Les caméras de l’établissement ont filmé l’agression.

Les images montrent une jeune fille d’une quinzaine d’années sortir de l'épicerie avec des sacs de provisions. À l’extérieur, elle est accueillie par une autre adolescente, visiblement en colère. Les deux adolescentes, qui semblent se connaître, ont une discussion animée.

Des dizaines de jeunes, certains surexcités, assistent à l’échange et encouragent les deux protagonistes à en venir aux coups. Plusieurs filment la dispute à l’aide de leur téléphone cellulaire.

« Je n'avais jamais vu ça. J'étais vraiment déstabilisée. Les jeunes se sont attroupés, ils étaient peut-être une trentaine, je ne le sais pas exactement. Ils frappaient des mains, ils criaient », raconte Ginette Julien, une employée de l'épicerie qui a assisté à l’agression.

L’altercation dégénère

L’adolescente aux sacs de provisions ne semble pas vouloir se battre, ce qui n’est pas le cas de son interlocutrice. Au bout d’un certain temps, celle-ci assène un violent coup de poing à la tête de la jeune fille.

S’ensuit un bref échange de coups. La première adolescente se retrouve rapidement au sol. Son agresseuse la roue alors de coups de poing et de coups de pied.

Elle a commencé à la battre, à lui donner des claques partout dans la face, sur la tête […] Une fois à terre, elle donnait des coups de pied puis elle n’arrêtait pas. Ginette Julien, employée de l'épicerie Alimentation L’Impact

« Tassez-vous, madame, on veut filmer »

Ginette Julien soutient avoir tenté de séparer les deux adolescentes, mais en avoir été empêchée par les autres jeunes qui assistaient à la scène.

« Ils étaient peut-être une trentaine […] Ils me tassaient, ils me disaient : "Tassez-vous, madame, on veut filmer." Ils ne voulaient pas que la chicane arrête, ils l'encourageaient, ils avaient du fun à filmer », se remémore l’employée, encore ébranlée.

Mme Julien est finalement parvenue à s’interposer et à repousser l’agresseuse.

« Je l'ai prise puis je l'ai poussée. Je lui ai dit : "Là, tu peux t'en aller, je pense que t'en as assez fait." […] Je l'ai arrêtée parce que je savais que l'autre était maganée. Elle avait tout le visage rouge, rouge, rouge, puis elle était couchée à terre. »

C'est grave, là. Personne bougeait, il n'y a pas personne qui a bougé, là. Personne. Ç'aurait été pire encore, d'après moi, si moi je l'avais pas tassée de là, elle aurait continué. Ginette Julien, employée de l'épicerie Alimentation L’Impact

Commotion cérébrale

La jeune fille est restée au sol pendant de longues minutes, jusqu’à l’arrivée des ambulanciers et des policiers. Elle a ensuite été amenée à l’intérieur du marché d'alimentation avant d’être transportée vers un centre hospitalier. Elle souffrirait d’une commotion cérébrale.

Ginette Julien peine à comprendre comment des jeunes ont pu assister à la bagarre sans tenter d’y mettre un terme.

« Je trouve, ça n'a pas de bon sens. C'est ça qui me choque le plus dans tout ça. De voir les jeunes aussi contents que ça de voir quelqu'un se faire battre comme ça. Je ne peux pas croire, non. »

La pire chose, c'est que la petite, tout ce dont elle avait peur, c'est de passer justement sur les réseaux sociaux pour passer pour une lâche puis tout ça. C'est ce qu'elle nous a dit. Ginette Julien, employée de l'épicerie Alimentation L’Impact

Enquête

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a ouvert une enquête à la suite des événements de vendredi dernier. La suspecte a déjà été identifiée et sera interrogée par les enquêteurs au cours des prochains jours, précise Cyndi Paré, relationniste au SPVQ.

L’adolescente pourrait faire face à des accusations de nature criminelle, et ce, même si elle est mineure.

La victime et son agresseuse fréquentent l'École secondaire Jean-de-Brébeuf, tout comme plusieurs autres jeunes ayant assisté à l’altercation. La Commission scolaire de la Capitale a ouvert une enquête. La suspecte et deux autres élèves ont été suspendus.

« Nous avons aussi différentes interventions auprès des élèves prévues pour sensibiliser les jeunes aux bons comportements à adopter dans de telles situations », mentionne Marie-Élaine Dion, conseillère aux communications à la commission scolaire.

Avec les informations de Camille Simard