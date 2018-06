Une fiducie pour préserver le patrimoine religieux de Québec

Le groupe de travail pour la préservation du patrimoine religieux à Québec recommande la création d'une fiducie qui deviendra propriétaire et gestionnaire des églises identifiées par la Ville.

Le groupe présidé par John Porter, qui a présenté le rapport mercredi, formule 15 recommandations pour permettre le maintien et la mise en valeur des églises patrimoniales.

La société de fiducie, qui regroupera plusieurs acteurs du milieu, devra gérer les 30 millions investis par la Ville et le gouvernement du Québec.

Elle attribuera les sommes pour stabiliser l’état des églises et assurer leur pérennité, souligne M. Porter.

« Le modèle actuel ne fonctionne plus. On s'en va dans le mur, il y a des urgences, il faut trouver des solutions pérennes et que quelque part, des gens soient responsables. »

Le diocèse de Québec, les paroisses, la Ville de Québec, la Commission de la capitale nationale et le ministère de la Culture, notamment, seront réunis au sein de cette fiducie pour évaluer et gérer les projets de mise en valeur des églises.

Sommes insuffisantes

La Ville et la province prévoient investir 30 millions d'ici 2028 pour sauver 8 églises de Québec, mais selon le rapport, ces sommes seront nettement insuffisantes.

Le rapport demande au diocèse de financer un nouveau fonds avec des dons et une portion des profits générés par la vente d’églises qui n’ont pas de valeur patrimoniale.

Il faut développer un fonds qui va appuyer ces initiatives à la fois de conservation, de réadaptation, et de transmission et ultimement, trouver une clé d’avenir John Porter

Labeaume fustige les paroisses

Régis Labeaume décoche au passage une flèche aux paroisses pour leur manque de contribution au maintien des églises. Il cite en exemple les travaux sur le clocher de l’église Saint-Sauveur l’été dernier.

« On a décidé que c’était une question de sécurité. Et c’est encore nous autres qui avons casqué. C’est 600 quelque mille dollars alors que personne n’avait pris ses responsabilités. Moi, je commence à avoir mon voyage! »

Il va falloir qu'il se passe quelque chose, il y a des limites à ce que la Ville peut faire. [...] Il va falloir qu'il y en ait d'autres qui fassent leur bout. Régis Labeaume

Régis Labeaume laisse entendre que la Fiducie pourrait retenir une partie des 30 millions de fonds publics si l’église ne fait pas sa part.

Trois millions seront investis dès cette année notamment pour les besoins urgents des églises Saint-Jean-Baptiste et Saint-Charles-de-Limoilou.