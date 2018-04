Une firme de Québec acquiert un géant espagnol du numérique

L'entreprise québécoise De Marque vient de faire l'acquisition de la société Libranda, principal distributeur de contenus culturels numériques dans le monde hispanophone : une transaction qui devrait permettre à la compagnie de Québec de consolider sa présence en Europe et en Amérique latine.

Un texte de Louis Gagné

« On aura dorénavant un véritable satellite en Europe, en Espagne. Avant ça, on était déjà actionnaires de cette société-là, mais maintenant, on va pouvoir avoir une pleine intégration avec notre plan d’affaires », se réjouit le président de De Marque, Marc Boutet, en entrevue à Radio-Canada.

La société créée en 1990, bien connue au Québec pour avoir élaboré le logiciel TapTouche, avait acquis une première participation dans le capital de Libranda en 2014. Depuis ce temps, l’éditeur numérique basé à Barcelone, en Catalogne, utilisait la plateforme de distribution Cantook Hub, développée par De Marque.

L’entreprise de Québec, qui compte maintenant une cinquantaine d'employés, est dorénavant l’unique propriétaire de Libranda et de son catalogue de plus de 70 000 livres numériques et audiolivres.

Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé.

« On veut être un leader mondial »

Selon Marc Boutet, l’acquisition de Libranda était essentielle pour assurer la poursuite de la croissance de De Marque.

« On investit beaucoup dans les technologies de pointe. On veut être un leader mondial [...] alors c’était devenu nécessaire pour demeurer compétitif », fait valoir le président.

Si on veut réussir, il faut vraiment être les meilleurs dans notre domaine, idéalement à l’échelle planétaire. Marc Boutet, président, De Marque

En plus d’accroître sa présence en Amérique latine, l’achat de Libranda permettra à De Marque d’augmenter ses ventes aux États-Unis, pays qui compte plusieurs dizaines de millions d’hispanophones.

De Marque n’a pas l’intention de s’arrêter là. Le chef de file québécois dans la distribution de livres numériques souhaite procéder à de nouvelles acquisitions, notamment dans les contenus de langue portugaise, afin d’avoir accès au marché brésilien.

La société lorgne également l’Afrique et l’Asie.