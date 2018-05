Une galerie symphonique interactive pour les élèves du primaire

L'opéra de Carmen, Guillaume Tell de Rossini : les enseignants du Québec auront accès à une toute nouvelle plateforme en ligne créée par l'Orchestre symphonique de Québec ( OSQ ) pour la prochaine année scolaire.

Un texte de Camille Simard

La Galerie symphonique a été imaginée et développée comme un jeu vidéo.

Trois pièces sont interprétées par l'orchestre et les élèves peuvent sélectionner les instruments qu'ils souhaitent entendre.

« Je me disais si on pouvait se promener sur la scène à travers les instruments avec des petites oreilles et découvrir chaque instrument, comme des violons, ou des contrebasses », explique Vincent Routier, président et fondateur de SAGA, l'entreprise qui a codéveloppé le concept.

Les musiciens de l'OSQ ont enregistré en groupe chacune des chansons, puis les musiciens ont par la suite enregistré chaque section d'instruments individuellement.

« Ça nous a permis d'isoler le son de chacun des instruments », ajoute Vincent Routier.

Nicolas Tessier, enseignant à l'école de l'Harmonie, a expérimenté la plateforme auprès de ses élèves.

Déjà, il constate que l'outil permet d'en apprendre davantage sur l'histoire de la musique.

« On cherche à développer le langage musical des enfants à travers la musique, la ligne du temps avec tous les compositeurs et on peut même aller voir tous les musiciens de l'orchestre », explique-t-il.

Le concepteur estime pour sa part qu'il s'agit là d'une belle expérience collective pour un groupe d'élèves.

« Pour faire découvrir le timbre des instruments, le rôle des instruments, dans un tout, je pense que c'est hyper riche comme expérience », ajoute Vincent Routhier.

Former le public de demain

Avec cette initiative, l'OSQ espère aller rejoindre une future clientèle. L'OSQ estime que la musique apporte plusieurs bienfaits auprès des jeunes.

« On pense que c'est très important que des jeunes soient mis en contact dès que possible avec la musique symphonique », Emanuelle Péquin, directrice de la médiation culturelle et des projets spéciaux

L'OSQ souhaite établir un partenariat avec d'autres orchestres et le ministère de l'Éducation, afin de bonifier l'outil, notamment en ajoutant d'autres pièces musicales.