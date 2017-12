Une gardienne écope d'une peine dans la collectivité pour avoir abandonné un enfant

Une gardienne est condamnée à une peine de trois mois dans la collectivité pour avoir laissé à elle-même une fillette de 3 ans, en janvier 2016.

Frustrée de ne pas avoir été payée avant le début de son quart de travail comme gardienne d'enfants, Cynthia Lachance a tout simplement abandonné la fillette de trois ans dont elle devait prendre soin.

La mère qui était revenue un peu avant minuit avait trouvé sa fille seule qui jouait sur sa tablette numérique.

L'enfant lui a alors affirmé qu'elle ne savait pas où était sa gardienne, qu'elle n'avait pas mangé et avait faim. La mère a alors communiqué avec la police qui a arrêté Cynthia Lachance.

Le procureur de la Couronne Me Régis Juneau, explique que la mère demeure méfiante depuis les événements.

« C’est un dossier où heureusement il y a plus de peur que de mal. Aucune séquelle pour la jeune victime, maintenant, les conséquences sont plus au niveau de sa mère bien évidemment qui, de ce que j’en ai compris de mes échanges avec elle, a dorénavant plus de difficulté à faire confiance lorsqu’il est question de sa fille. »

La gardienne a plaidé coupable en septembre à une accusation d'abandon d'enfant.

Le juge la condamne à une peine dans la collectivité. Il lui sera interdit de garder des enfants pendant 2 ans.