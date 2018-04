Une mère atteinte d’un cancer se sent abandonnée par Ottawa

Un an et demi après que le gouvernement Trudeau ait promis de prolonger la durée des prestations de maladie de l'assurance-emploi, les travailleurs canadiens qui se retrouvent au repos forcé pour des raisons de santé n'ont toujours droit qu'à 15 semaines d'allocations. Une situation qui plonge dans la précarité des milliers de patients incapables de reprendre le travail lorsque leurs versements prennent fin.

Un texte de Louis Gagné

Christine Roussel, une mère monoparentale de Québec atteinte d’un cancer du sein, a été contrainte de prendre un congé maladie à l’hiver 2017 afin de subir des traitements de chimiothérapie. Même si elles représentaient une diminution de revenus, ses prestations d’assurance-emploi lui permettaient de joindre les deux bouts.

« J’avais droit à 800 $ aux 2 semaines, ce qui me permettait d’arriver. Je payais mon loyer, je faisais mes choses, je donnais à manger à mes enfants, j’étais capable », raconte la femme de 41 ans en entrevue à Radio-Canada.

Les choses ont commencé à se gâter à partir du 24 juin 2017, date à laquelle ses prestations de maladie ont pris fin. N’ayant pas souscrit à une assurance-salaire, la mère de deux enfants a alors dû se rabattre sur l’aide sociale.

« Ç’a été drastique. Je recevais un chèque de 757 $ par mois. Je me suis battue, je suis allée voir mon député fédéral. J’ai demandé de l’aide parce qu’on sait très bien qu’avec 757 $ par mois, on n’arrivera pas », confie-t-elle.

Forcée de reprendre le travail

Incapable de subsister avec les prestations d’aide sociale, la résidente de Québec a recommencé à travailler le 22 décembre dernier, et ce, même si son état de santé ne le lui permettait pas.

« Je suis retournée travailler très rapidement, trop rapidement, mais je n’avais pas le choix. Il fallait que je recommence à travailler. Je n’étais plus capable d’être sur l’aide sociale », raconte celle qui occupe un emploi dans le domaine de la santé.

On est malade, on est fatigué, on a mal partout. J’ai de la misère avec mes mains, mes articulations. Je mettais les souliers à un malade, je me relevais et j’avais mal partout. C’est épuisant.

Christine Roussel