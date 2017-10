Une messe pour ne pas oublier la tragédie des Éboulements

Une messe à la mémoire des victimes de la tragédie des Éboulements a eu lieu dimanche matin dans la municipalité charlevoisienne.

Environ 200 personnes ont assisté à la cérémonie de commémoration pour les 44 victimes de la pire tragédie routière de l’histoire du Canada.

Le 13 octobre 1997, l'autocar qui transportait des membres du club de l'âge d’or de Saint-Bernard, en Beauce, s'est écrasé dans un ravin au bas de la côte abrupte des Éboulements.

Vingt ans plus tard, la paroisse où s'est déroulée la tragédie a voulu souligner ce triste anniversaire. Deux survivantes ont allumé un cierge à la mémoire de leurs amis morts dans l'accident.

Ruth Betty a perdu ses deux parents lors de la tragédie. Sa mère est morte sur le coup et son père a succombé à ses blessures un mois plus tard. Elle s'est rendue à la messe dimanche matin pour rencontrer les secouristes qui ont tenté de sauver ses parents et discuter avec eux.

Le curé Armand Bégin explique que le drame a créé un lien de fraternité entre les communautés des Éboulements et de Saint-Bernard. « C'est un moment chargé d'émotion, après 20 ans, les émotions sont toujours là », souligne le curé.

La semaine dernière, une messe commémorative était organisée à Saint-Bernard.