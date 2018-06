Une nouvelle bibliothèque dans le quartier Saint-Sauveur

La bibliothèque de Saint-Sauveur a été inaugurée ce matin. Il s'agit de la 26e succursale du réseau de la Bibliothèque de Québec.

L’établissement situé au 270, rue de Carillon, ouvrira officiellement ses portes aux citoyens le dimanche 17 juin à partir de 10 h. Une fête familiale avec spectacle, animation et maquillage sera présentée en après-midi pour souligner l'événement.

La Ville a investi environ 200 000 $ pour la réalisation des travaux d’aménagement.

« Les bibliothèques sont une richesse à valeur inestimable et contribuent à la qualité de vie des citoyens de toute génération en assurant l’accès à l’information, à la connaissance et à la culture. Cette 26e bibliothèque d’un réseau en croissance qui compte plus de 200 000 abonnés, devient à son tour un lieu de découvertes et de rassemblement pour tous » souligne Alicia Despins, membre du comité exécutif et responsable de la culture.

La bibliothèque de Saint-Sauveur sera ouverte cinq jours par semaine.