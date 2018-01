Une passagère turbulente arrêtée à l’aéroport de Québec

Une femme de nationalité américaine a été arrêtée pour avoir troublé la paix à bord d'un avion, samedi en fin d'après-midi, à l'aéroport Jean-Lesage.

Un texte d’Alain Rochefort

La passagère aurait été « agressive et désagréable » au cours d’un vol de la compagnie United Airlines entre Newark, dans le New Jersey, et Québec.

Le personnel de l’avion a déposé une plainte au criminel contre la femme qui était en état d'ébriété, selon la police de Québec. Des agents ont procédé à son arrestation après que l’avion se soit posé, vers 16 h.

La femme est en couple avec un Québécois, également à bord de l’appareil. Ce dernier n'a toutefois pas été arrêté.

La femme demeurera détenue d’ici sa comparution qui devrait avoir lieu lundi matin, au palais de justice de Québec.

Elle pourrait ensuite être expulsée du Canada.