Une restauratrice se bat contre la Ville pour exploiter sa terrasse

Exclusif - Une restauratrice affirme livrer une véritable « bataille » à la Ville de Québec pour l'obtention d'un permis d'exploitation d'une terrasse à son établissement de la Haute-Ville.

Un texte d'Olivier Lemieux

« On dirait de l’acharnement », déplore France Landry, copropriétaire de la toute première franchise de la chaîne Freshii à Québec.

Située dans l’ancien local du restaurant Tutti Frutti, sur le boulevard René-Lévesque, la bannière se veut une option santé pour ceux qui veulent manger sur le pouce.

Depuis six mois, les échanges avec la Ville pour l’obtention d’un permis de terrasse se sont soldés par une fin de non-recevoir. Les portes vitrées qui donnent sur le balcon du restaurant demeurent fermées.

On a comme l’impression qu’on est continuellement en bataille. On est des petits entrepreneurs et on nous nuit. France Landry, copropriétaire, restaurant Freshii

La Ville a suggéré à France Landry de faire une demande de modification au zonage. La femme d’affaires évalue que la démarche lui coûterait 8000 $, sans garantie de résultat.

« On est un restaurant qui ouvre et on ne fait pas une fortune. On n’a pas les moyens de payer ça! », tranche-t-elle.

Droit acquis

Dans son analyse technique, la Ville souligne que les nouveaux restaurants ne sont plus autorisés dans le secteur visé par la demande de permis de Mme Landry. Celle-ci a cependant pu profiter du droit acquis détenu par le locataire précédent, Tutti Frutti.

Comme l’établissement avait choisi de ne pas exploiter sa terrasse, il serait impossible pour France Landry de l'aménager de nouveau. Sa belle-fille, Alexane Dagenais, qui est aussi copropriétaire du restaurant Freshii, n’en revient pas.

Je n’aurais pas choisi ce local-là sans la terrasse. On cherchait une belle terrasse. Alexane Dagelais, copropriétaire, restaurant Freshii

France Landry affirme que les explications du fonctionnaire responsable de son dossier l’ont laissée sans voix.

« Puisqu’on est un restaurant non désiré, non souhaité et que l’objectif est qu’on disparaisse ultimement, il n’est pas question qu’on ait des privilèges supplémentaires », dit-elle.

Des restaurants ouverts tout près ont pourtant le droit d’aménager une terrasse.

Une enseigne « quétaine »

Les deux partenaires d’affaires ont aussi été déçues par le ton de leurs échanges avec la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec (CUCQ).

Elles proposaient au début d’intégrer du gazon synthétique, une signature des restaurants Freshii, à l’enseigne de leur commerce.

La réponse du secrétaire de la CUCQ, Yves Couture, a été cinglante.

« Si c’était un resto de poutine, est-ce qu’on permettrait de placer un faux casseau avec des fausses frites qui dépassent? Évidemment, non. Nous sommes ici à la limite entre le clin d’œil amusant et acceptable et le quétaine », écrit-il dans un courriel.

« Ça fait mal quelque part, dénonce France Landry. C’est très teinté de jugement. »

Le maire sortant interpellé

Elle ne cache pas que ses énergies seraient mieux investies dans son commerce et interpelle le maire sortant.

« Est-ce que M. Labeaume veut seulement avoir une ville de fonctionnaires? Est-ce que les petits entrepreneurs sont bienvenus? C’est la question qu’on finit par se poser. »

Il n'a pas été possible d'obtenir les explications de la Ville de Québec ou de la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec.