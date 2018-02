Une voiture remplie de neige après une opération de déneigement à Québec

Déneiger sa voiture est un calvaire pour plusieurs en hiver. Une citoyenne de Québec, elle, a eu la mauvaise surprise de découvrir son auto endommagée et remplie de neige à la suite d'une opération de déneigement de la Ville dans la nuit du 12 au 13 février.

Un texte de Carl Marchand

Madeline Laroche Boisvert est résidente de la rue de Belfort, dans l'arrondissement de Charlesbourg. Le 13 février dernier au matin, un voisin cogne à sa porte pour lui annoncer une mauvaise nouvelle.

« Quand le déneigeur de la Ville a soufflé, il y avait de la glace. Comme j’ai le premier stationnement sur le bord, la glace a cassé ma vitre », raconte la jeune femme.

Il y a quand même beaucoup de neige. Je ne peux pas m’asseoir dans mon véhicule, j’ai eu de la misère à aller chercher mes papiers dans mon coffre à gants. Madeline Laroche Boisvert, habitante de Québec

Mme Laroche Boisvert a porté plainte à la police et son assureur s'occupe du dossier.

« Je ne sais pas quelle sera l’évaluation. Mon véhicule, c’est quand même un 2006. Ça se peut que ce soit une perte totale. »

La citoyenne de Québec n'en était malheureusement pas à sa première mésaventure avec son stationnement cet hiver.

« Il y a deux semaines, quand ils ont soufflé la neige, ils ont soufflé par-dessus le banc de neige et il y avait à peu près deux à trois pieds de neige sur mon auto. J’ai pelleté pendant deux heures. Je n’avais pas fait de plainte, je n’avais pas de bris et je me disais que l’erreur était humaine. »

Le gestionnaire de l'immeuble, Jean-Yves Lévesque, espère que ce qu'il qualifie d'erreur de jugement ne se répétera pas.

« Le déneigeur a été averti. Avec un banc de neige comme ça, on ne souffle pas par-dessus quand il y a des autos l'autre côté », résume-t-il.

Cette fois, impossible de s'en sortir avec des coups de pelle. « C’est un petit peu plus irritant, disons », admet Madeline Laroche Boisvert.

La jeune femme espère pouvoir utiliser des places de stationnement plus éloignées de la rue pour le restant de la saison.

Recours possible

La Ville de Québec confirme que dans le secteur, la neige n'est pas ramassée, mais est plutôt soufflée sur les terrains.

« C'est un incident malheureux », a commenté le porte-parole, David O'Brien, qui a également indiqué que la neige ne sera plus soufflée à cet endroit.

Les citoyens qui subissent un bris matériel lors d'une opération de déneigement doivent effectuer une réclamation dans les 15 jours suivant la date de l'incident, précise-t-on.

Avec la collaboration d'Olivier Lemieux