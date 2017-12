Université Laval : la majorité des violences sexuelles dans les fêtes et initiations

Les fêtes sociales, les activités d'étude et les initiations sont les contextes les plus propices aux violences sexuelles à l'Université Laval, selon près de 2000 personnes qui ont participé à l'Enquête sexualité, sécurité et interactions en milieu universitaire (ESSIMU). Les résultats ont été colligés par quatre chercheurs de l'Université Laval qui dressent le portrait de la situation sur le campus.

Un texte de Jonathan Lavoie

Autant des étudiants que des employés de l'université sondés à l'hiver 2016 ont rapporté, dans une proportion d'environ 40 %, avoir été victimes d'au moins un épisode de violence sexuelle depuis leur arrivée sur le campus.

Lorsque questionnée sur les événements s'étant produits dans la dernière année, un peu plus d'une personne sur quatre a raconté avoir vécu une forme de violence sexuelle, comme quoi le problème est encore très actuel.

Les gestes dénoncés vont du regard offensant à la relation sexuelle imposée en passant par la menace de diffuser du contenu sexuel sur Internet.

La majorité des violences sexuelles rapportées se seraient produites dans le contexte d'une fête ou d'une activité sociale. Les initiations sont également problématiques selon l'étude avec 22 % des gestes inappropriés qui se seraient produits lors de ces événements.

Les activités d'étude ressortent aussi du lot et seraient le deuxième contexte où se produit le plus de violences sexuelles sur le campus.

L'étude montre également que les étudiantes sont plus nombreuses à avoir vécu de la violence sexuelle en milieu universitaire, soit 46,6 % des femmes contre 28,5 % des hommes.

En tant que femme, je réalise que l'approche de beaucoup d'hommes est sexualisée. Je réalise que les commentaires déplacés ou les regards insistants sont le quotidien de presque toutes les femmes. Témoignage recueilli dans le cadre de l'enquête ESSIMU

Les personnes homosexuelles ou ayant un handicap sont également plus susceptibles de subir de la violence sexuelle, selon l'enquête.

Conséquences

Parmi les personnes sondées, 45 % ont rapporté avoir subi des conséquences liées aux gestes commis, dont des difficultés à poursuivre leurs études ou un état d'alerte constant.

« Pour près de 1 victime sur 10, les conséquences s'apparentent à l'état de stress post-traumatique », soutiennent les auteurs de l'étude.

Ces situations m'ont causé bien des soucis, tant psychologiques que physiques. Aux yeux des deux hommes dont il est question, c'est moi qui suis responsable et c'est inadmissible. Témoignage recueilli dans le cadre de l'enquête ESSIMU

Plus souvent des hommes

Dans la très grande majorité des cas, les personnes qui auraient commis des actes de violence sexuelle seraient des hommes, selon l'étude. Dans 71,8 % des cas, les gestes à caractère sexuel auraient été perpétrés par un étudiant.

Le corps professoral a quant à lui été identifié comme étant responsable d'un acte de violence sexuelle dans 21,4 % des cas.

Lors de ma première année de maîtrise, il n'y a pas eu un lancement, un colloque, une soirée, une causerie d'où je ne suis pas partie sans avoir dit "non" à un professeur. Alors j'ai évité toute activité de socialisation. Témoignage recueilli dans le cadre de l'enquête ESSIMU

La dénonciation

Parmi les personnes disant avoir été victimes de violences sexuelles, un peu plus du tiers indique ne jamais en avoir parlé.

Chez celles qui décident d'en parler, la plupart le font avec une personne de leur entourage et à peine 14,5 % font un signalement formel auprès des autorités.

Devant ces constats, les auteurs de l'étude recommandent à l'Université Laval de se doter d'une politique de prévention des violences sexuelles sur le campus.

Il est aussi recommandé de surveiller davantage certains lieux sensibles, comme les résidences, les vestiaires du Pavillon de l'éducation physique et des sports (PEPS) et les sentiers boisés et de sensibiliser la communauté universitaire à la prévalence des violences sexuelles sur le campus.

Les chercheurs suggèrent finalement à l'Université de poursuivre la réflexion sur les initiations compte tenu du nombre élevé d'actes répréhensibles rapportés lors de ces activités.