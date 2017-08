Victoria Azarenka, ex-numéro un mondiale, jouerait à Québec

La Coupe Banque Nationale pourrait frapper un grand coup. Victoria Azarenka, ex-numéro un mondiale, a manifesté son intérêt de participer au tournoi qui se tiendra à Québec en septembre.

La Bélarusse de 28 ans est prête à revenir au jeu après avoir accouché d’un petit garçon en décembre dernier. Sa présence à Québec reste à confirmer, mais le directeur de la Coupe Banque Nationale confirme « qu’il y a un intérêt » dans l’entourage de la joueuse.

« Ça s’est passé drôlement, raconte Jacques Hérisset. On venait de finir la conférence de presse de mardi et, tout à coup, le téléphone sonne et c’est l’agent de Victoria Azarenka […] qui dit : "Victoria serait intéressée à jouer à Québec, on se demande s’il vous reste le fameux laissez-passer pour les tops 20 au monde." »

L’équipe d’Azarenka a tout de même demandé quelques jours pour réfléchir. La joueuse a notamment été contrainte d’annuler sa participation aux Internationaux des États-Unis, qui commencent le 28 août, pour des problèmes familiaux.

« On ne voudrait pas annoncer une nouvelle et après être forcé de retirer cette nouvelle, explique Jacques Hérisset. Mais la bonne nouvelle, c’est qu’il y a un intérêt. »

Au cours de sa carrière, Victoria Azarenka a remporté 20 tournois sur le circuit professionnel, dont deux du grand chelem. La 25e Coupe Banque Nationale sera disputée au PEPS de l'Université Laval du 9 au 17 septembre.