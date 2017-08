Violences de Charlottesville : rassemblement contre la haine à Québec

Une cinquantaine de personnes prennent part à un rassemblement devant le consulat général des États-Unis à Québec, mercredi. Les organisateurs souhaitent démontrer que de « Charlottesville à Québec, nous sommes unis contre la haine ».

Un texte d’Alain Rochefort

Organisatrice de l’événement. Nora Loreta a été profondément touchée par le drame qui est survenu de Charlottesville, symbole selon elle d’une escalade de violence.

« Ce qui s’est passé en Virginie m’a frappé beaucoup et ça a frappé beaucoup les gens qui se battent contre le racisme. Il y a eu des vigiles un peu partout au Canada et nous, les militants à Québec, on s’est dit que c’est important de faire quelque chose aussi. C’est important d’être en solidarité avec les victimes. À Québec, on dit non au racisme. »

L’écrivaine et militante antiraciste réside à Québec depuis environ cinq ans. Elle trouve généralement les Québécois accueillants envers les immigrants.

La Meute organise quelque chose dimanche. C’est important pour nous dire de dire non au racisme. Ce n’est pas ça, les Québécois et Québécoises. Ce n’est qu’un petit groupe de personnes. Ce n’est pas nous. Nora Loreta, organisatrice du rassemblement de Québec

« Non » à l'extrême droite

Sébastien Bouchard, ex-candidat de Québec solidaire aux élections de 2014, ne veut pas de l’extrême droite dans la société québécoise.

« Ce que l’on veut pour nos enfants, ce n’est pas un Québec néo-nazi. On veut un Québec inclusif et c’est le message qu’on veut envoyer ce soir. »

Plusieurs participants au rassemblement ont l'intention de prendre part à la manifestation contre le racisme, dimanche, dans les rues de Québec.

Avec les informations de Maxime Corneau et Charles D'Amboise