Watson bat un record canadien aux Millrose Games; déception pour Philibert-Thiboutot

Sage Watson a brisé un record vieux de 30 ans, samedi aux Millrose Games, à New York.

La coureuse albertaine a fini au 2e rang du 300 mètres, avec un temps de 37,08 s. La marque précédente, établie par Jilian Richardson, était de 37,17 s.

Watson n'a été dépassée que par la représentante des Bahamas Shaunae Miller-Uibo (35,45). Originaire de Medicine Hat, Watson est une spécialiste du 400 m haies. Elle a terminé en 6e place aux Championnats du monde d'athlétisme à Londres, à l'été 2017.

Mais la compétition intérieure n'a pas souri de la même façon à Charles Philibert-Thiboutot. Le Québécois a terminé en 8e place au mile (1609 m).

Philibert-Thiboutot a conclu la course avec un temps de 4 min 40/100.

« Je ne vais pas le cacher, je pense que c’est une de mes pires courses en carrière », a dit Philibert-Thiboutot d’entrée de jeu.

L'athlète de 27 ans avait réalisé un chrono de 3:55,33 lors de la même épreuve en 2017. Il avait alors fini au pied du podium.

« Je savais que je n’étais pas dans la même forme que l’année passée, mais je me suis dit que malgré tout, je ferais tout en mon pouvoir pour essayer de gagner, a-t-il affirmé.

« Les premiers trois quarts de la course ont très bien été. Après le départ, j’étais en 3e place et avec deux tours à faire, j’étais 2e. Mais avec un peu plus d’un tour à faire, je suis un peu tombé en morceaux et j’ai glissé de la 2e place à la 8e. J’ai tout donné pour essayer de gagner, mais la forme n’était pas là, même si c’était presque parfait au niveau stratégique. »

C'est Nathan Brannen avec un temps de 3:54,32 qui est le détenteur du temps de référence canadien depuis 2014.

Le podium a été occupé par les Britanniques Chris O'Hare (3:54,14) et Josh Kerr (3:54,72), ainsi que par l'Américain Ben Blankenship (3:54,77).

Par ailleurs, au 3000 m, l'athlète de l'unifolié Justyn Knight a également fini au 2e rang. Il a conclu son parcours en 7:45,86, tout juste derrière l'Américain Shadrack Kipchirchir (7:45,49).