1500 emplois créés en un an dans la région

Les données de Statistique Canada confirment la création de 1500 emplois en un an dans la région. Toutefois, si les emplois à temps plein ont augmenté de 3,6 % durant cette période, les emplois à temps partiel, eux, ont chuté de 8 %.

Après avoir connu une baisse marquée en milieu d'année, le marché de l'emploi s'apprête à conclure l'année à la hausse. Toutefois, cette situation ne profite pas à tous, ou à toutes, de la même façon, et peut-être plus au Saguenay-Lac-Saint-Jean qu'ailleurs.

Chez Jobboom, un site d'offres d'emplois, on constate effectivement une plus grande offre d'emplois à temps plein qu'il y a un an, qui s'accompagne d'une plus grande difficulté à combler les emplois à temps partiel en raison de la pénurie de main-d'œuvre qui rend les demandeurs d'emploi plus exigeants.

Dans l'ensemble du Québec, où on mesure les disparités entre les sexes en matière d'emploi, on constate que les femmes occupent deux emplois à temps partiel sur trois et que la croissance des emplois à temps plein est, pour elles, deux fois moins rapide. Une situation qui est encore pire dans la région, estime Thérèse Belley de l'organisme Accès Travail femme.

On est reconnu pour être une des régions avec le plus faible taux d'emplois pour nos femmes de 45 ans et plus. Moins de scolarité, moins d'intégration au marché du travail. Donc, on a du rattrapage à faire. Thérèse Belley de l'organisme Accès Travail femme

Thérèse Belley, qui travaille depuis 30 ans à aider les femmes à intégrer le marché du travail, constate que malgré les améliorations, les femmes sont encore peu nombreuses dans les métiers majoritairement masculins. Dans ce domaine, la région se démarque aussi du reste du Québec.

« Parce qu'on est une région qui est de niveau traditionnel, donc notre façon d'intégrer le marché du travail est de façon traditionnelle. Les emplois qui se créent sont plus dans le domaine du non traditionnel, ce qui fait que les femmes sont loin d'améliorer leur situation. »

La pénurie de main d'œuvre pourrait cependant accélérer le processus.