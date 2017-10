250 km en canot sur le lac Saint-Jean pour plus d'autonomie

Deux membres de la famille d'un Saguenéen qui vit depuis la naissance avec la paralysie cérébrale ont entrepris dimanche le tour du lac Saint-Jean en canot pour lui acheter un bras robotisé.

Malgré la mauvaise température, le cousin de Charles Girard et sa conjointe ont commencé dimanche après-midi à la marina de Saint-Félicien un périple qui devrait durer sept jours.

Ils souhaitent amasser 12 000 $, une somme qui permettra d'atteindre l'objectif ultime de 35 000 $ pour l'achat d'un bras robotisé.

« Le courage nous vient de notre Charlot. On aimerait ça pouvoir l'aider au maximum quitte à faire un deuxième, troisième ou même quatrième tour du lac pour atteindre notre but », indique Félix-Olivier Girard-Brisson.

On n'est pas encore partis et on a déjà le tiers de notre objectif d'atteint alors on a beaucoup d'espoir.

Audrey Martel