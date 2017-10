28 CPE du Saguenay-Lac-Saint-Jean en grève lundi

Le lundi 30 octobre, 28 centres de la petite enfance (CPE) syndiqués à la CSN seront en grève au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Au Québec, plus de 400 garderies débrayeront pour une journée.

Advenant l'échec des pourparlers mardi et mercredi, le comité national de négociation des CPE annoncera cinq autres journées de grève, dans l’espoir de faire débloquer les pourparlers.

« On espère éviter la grève, mentionne Nathalie Dupéré, représentante régionale des CPE et des bureaux coordonnateurs pour la CSN. On espère que la négociation qui se passe aujourd’hui et demain arrivera à une entente satisfaisante. Pour le moment, les offres sur la table nous obligent à être en grève. »

Mme Dupéré affirme que les offres patronales représentent un recul important au niveau des conditions de travail. « C’est du jamais vu », indique-t-elle.

Ce qui dérange l’ensemble des travailleurs, c’est que les offres qui sont sur la table auront une répercussion sur la qualité des services offerts aux enfants. Nathalie Dupéré, représentante régionale des CPE et des bureaux coordonnateurs

Les parents devront se débrouiller

Les parents sont invités à trouver une alternative pour faire garder leur enfant. Nathalie Dupéré affirme que les CPE ont leur appui.

« Ce que les parents nous disent, c’est qu’on a été suffisamment patients et ils comprennent qu’après 31 mois sans convention collective, on doit malheureusement procéder à la grève », mentionne Mme Dupéré en entrevue.