30 vélos de montagne volés dans une école de Chicoutimi

Un début d'année scolaire décevant pour les jeunes de l'école primaire Saint-Antoine de l'arrondissement de Chicoutimi. 30 vélos de montagne ont été volés durant les vacances estivales.

Ils avaient été acquis au terme d'une campagne de financement de 15,000.$ l'an dernier.

La responsable des communications de la Commission scolaire-des-Rives-du-Saguenay, Hélène Aubin a indiqué à l’émission « Y’a des matins » à Ici Radio-Canada Première que ce sont les policiers de Saguenay qui ont informé les autorités de la commission scolaire de ce vol.

En effectuant récemment une perquisition dans une maison, les policiers ont trouvé un sac qui contenait une quinzaine de casques de vélo. L’autocollant du commerce sur les casques a permis d’en retracer son propriétaire, l’école Saint-Antoine.

La direction de l’établissement n'avait pas remarqué le vol, puisqu'il n'y avait pas encore eu de sortie en vélos de montagne depuis la rentrée scolaire.

Les vélos étaient entreposés dans une remise barrée, mais rien n’avait été défoncé, à part le cadenas sectionné.

Hélène Aubin pense que les voleurs ont dû utiliser une camionnette et une remorque pour transporter autant de vélos, qui sont de couleur rouge et noir.

« Le projet, c’est de faire une équipe de vélo de montagne avec les élèves de 5e et 6e année en parascolaire et autant en éducation physique. Toute la communauté avait contribué au financement de ce projet, particulièrement le Canadien de Montréal qui avait fourni la plus grosse part du montant de 15,000$ pour l’achat des vélos », a précisé Hélène Aubin.

La police de Saguenay a ouvert une enquête sur ce vol.