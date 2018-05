40 bougies pour l’Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean

L'Orchestre symphonique du Saguenay Lac-Saint-Jean a lancé jeudi sa quarantième saison.

Pour souligner cet anniversaire, l’organisation accueillera, lors du grand concert d’ouverture, celui qui a occupé le pupitre de l’orchestre pendant 35 ans, le chef émérite Jacques Clément, de même que la pianiste Jacinthe Couture. M. Clément sera invité à diriger l’une des pièces du concert.

Pour le chef actuel de l'orchestre, Jean-Michel Malouf, cette forme d'hommage à celui qui a dirigé l'ensemble musical régional pendant la majeure partie de son existence était un incontournable.

« Jacques Clément a accordé beaucoup d’importance non seulement à la musique québécoise, à la création québécoise et canadienne, et, aussi, il a un attachement très particulier à la relève musicale. Pour lui, ça a toujours été important. À l’orchestre des jeunes, il s’est toujours beaucoup impliqué », mentionne M. Malouf.

Un rendez-vous avec le baryton Jean-François Lapointe sera également proposé pendant la saison, tout comme une incursion dans la bulle symphonique de l'artiste Klô Pelgag.

Une dizaine de concerts seront aussi présentés lors des séries de musique de chambre, découvertes musicales et jeunesse.