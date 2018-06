6 Saguenéens sur 10 en faveur du bac brun

Les citoyens de Saguenay sont majoritairement favorables à l'utilisation du bac brun, selon un sondage Radio-Canada/Le Quotidien réalisé par Segma Recherche.

Un texte de Mireille ChayerEn fait, 59,2 % des répondants sont en accord avec la décision de la Ville de commencer la collecte des matières organiques à partir du printemps 2019.

En contrepartie, 37,7 % des gens s’opposent à l’idée et 3,1 % n’ont pas d’opinion sur la question.

L’âge et le degré de scolarité des répondants semblent avoir une influence sur ce qu’ils pensent. Ainsi, on constate que les gens plus âgés et moins scolarisés ont davantage tendance à s’opposer à l’utilisation du bac brun.

Finalement, les gens qui se disent insatisfaits du travail de la mairesse de Saguenay, Josée Néron, sont eux aussi contre la pratique.

Objectifs provinciaux

Le gouvernement du Québec s’est fixé un but bien précis quant aux matières résiduelles. Il veut les éliminer complètement des sites d’enfouissement d’ici 2022.

Dans cette optique, plusieurs municipalités de la province ont déjà opté pour des solutions comme les bacs bruns pour faire du compostage avec les matières organiques.

Saguenay espère commencer la collecte au printemps 2019, mais se laisse jusqu’en 2020 pour tout mettre en place.