6000 visiteurs attendus au Salon du vélo et de la course

Le Salon régional du vélo et de la course à pied se tient ce en fin de semaine à la zone portuaire de l'arrondissement de Chicoutimi.

L'événement, qui en est à sa 5e édition, s’adresse aux cyclistes, aux coureurs et aux triathlètes.

En plus de boutiques et de clubs d'entraînement, de nombreux professionnels de la santé sont présents.

Le promoteur Jean François Brassard rappelle que l'événement doit sans cesse se renouveler.

« On n’a pas le choix! On est à l’affut des nouveautés toute l’année et on essaie de les amener ici pour les faire connaître aux gens », explique-t-il.

Parmi les nouveautés cette année, on retrouve un vélo de bois et des vélos électriques spécifiquement conçus pour les personnes à mobilité réduite.