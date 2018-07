Accident de travail mortel à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

Un homme de 67 ans est mort après avoir été écrasé par le tracteur qu'il conduisait vers 11 h 15 mardi à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.

Il transportait une balle de fois et aurait reculé dans un fossé où le tracteur s'est renversé. Le sexagénaire a été éjecté puis écrasé.

Ses blessures étaient très sérieuses et son décès a finalement été constaté à l'hôpital.

L'accident s'est produit dans une ferme située sur le rang 2. Il s’agit donc d’un accident de travail.

La Sûreté du Québec (SQ) s’est rendue sur place, de même que deux enquêteurs de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Généralement, lorsque la Sûreté du Québec est appelée sur un événement, c’est pour établir les circonstances et s’il y a des circonstances criminelles à l’événement. Donc, lorsqu’il n’y a pas de circonstances criminelles et qu’il s’agit d’un accident de travail, la CNESST vient alors se greffer à nous et on poursuit l’enquête ensemble, indique le porte-parole de la SQ, Hugues Beaulieu.

Les enquêteurs étaient toujours sur les lieux en fin d'après-midi mardi.

Les conclusions de la CNESST devraient être rendues publiques dans les prochains mois.