Aide médicale à mourir : 60 % des demandes demeurent sans suite

Entre décembre 2016 et juin 2017, 15 personnes ont déposé une demande d'aide médicale à mourir au Saguenay-Lac-Saint-Jean. De ce nombre, six personnes ont vu leur demande acceptée, soit 40 %.

C’est ce qui ressort du plus récent rapport de la direction générale des services de santé et médecine universitaire du ministère de la Santé et des Services sociaux, qui démontre que la région se démarque dans ce domaine.

On y constate en effet que dans l’ensemble du Québec, ce sont 62 % des demandes (638 sur 992) auxquelles on a donné suite.

Pour expliquer le refus de neuf demandes sur qunze sans la région, les raisons inscrites dans le rapport font mention de quatre cas de personnes jugées inaptes, de trois patients qui ont changé d’idée, d’une demande en cours d’évaluation et d’un patient qui n’avait pas encore choisi la date.

Personne au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean n’était disponible pour commenter ces résultats vendredi.

Demandes stables

Le nombre de demandes d’aide médicale à mourir dans la région est demeuré stable au cours du premier semestre de 2017, puisque le nombre est le même que pour les six mois précédents, soit de juin à décembre 2016.

Durant cette période, cinq personnes ont reçu l’aide médicale à mourir, contre dix cas où cette aide n’a pas été administrée.

Au total, depuis l’entrée en vigueur de la Loi concernant les soins de vie adoptée par Québec, 31 personnes ont présenté une demande d’aide médicale à mourir dans la région. De ce nombre, 11 ont reçu un suivi positif.