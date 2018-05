Bayshore et Graphic Packaging demandent un délai pour la démolition de la cartonnerie de Jonquière

Le délai pour entamer la démolition de l'ancienne cartonnerie de Jonquière va expirer dans une semaine.

Radio-Canada a appris que des représentants de Bayshore, de Graphic Packaging et du ministère de l'Environnement se sont réunis lundi à Saguenay pour fignoler les derniers détails.

Cette rencontre visait à approuver un plan de démolition et de réhabilitation du site.

Les compagnies en ont profité pour demander un sursis de quelques semaines afin de discuter des particularités des travaux de démolition.

Le député péquiste de Jonquière trouve que la demande de Bayshore et de Graphic Packaging est inacceptable alors que le dossier traîne depuis la fermeture de l’usine en 2015.

« Là, ils s'aperçoivent à la dernière minute qu’il y a des enjeux de réhabilitation. Alors, moi je prends la parole de la ministre et du ministère qui dit que l’horaire du 4 juin est maintenu, mais on va suivre ça de près parce que chaque journée qui passe est une journée inquiétante et il n’est pas question qu’il y ait des reports de délais dans ce dossier-là », mentionne Sylvain Gaudreault.

Bayshore est l'actuelle propriétaire des lieux. Elle a fait une demande de permis de démolition il y a un mois, mais Saguenay a refusé cette demande parce que la compagnie doit à la Ville 2 millions de dollars en taxes.

Étant donné que l’entreprise Graphic Packaging est la dernière à avoir tenu des activités industrielles sur le site, ce serait normalement à elle de s’occuper de sa décontamination et de sa réhabilitation.