Bordée de neige record au Mont-Édouard

Au cours de la dernière semaine, près de 2 mètres de neige sont tombés au Mont-Édouard à L'Anse-Saint-Jean, de quoi ravir les amateurs de sports de glisse.

C’est la première fois de son histoire que la station de ski reçoit une bordée aussi importante en une semaine..

« Depuis sept jours, on a calculé 1,8 mètre de neige sur la montagne de ski alpin et dans nos secteurs de haute route, il y en a un peu plus parce qu’il y a un micro climat », souligne Roger Dallaire, directeur au développement au Mont-Édouard.

C'est génial, c'est de l'or blanc qui nous est arrivé du ciel qu'on n’attendait pas. Pas autant en tout cas. Roger Dallaire, directeur au développement, Mont-Édouard

Depuis le début de la saison, la station a enregistré des accumulations de 630 centimètres de neige.

Une situation compliquée pour les résidents

La neige ne donne toutefois pas de répit aux citoyens du Bas-Saguenay. C’est le cas de Michel Metcalfe qui ne sait plus où mettre toute cette neige.

« Là, c'est des blocs de glace alors je ne peux pas prendre ça avec la souffleuse, ça fait que je vais porter ça à l'arrière, mais là, l'arrière est rempli », explique le citoyen de L’Anse-Saint-Jean.

Le maire de L’Anse Saint-Jean invite les citoyens à être vigilants.

« Il y a deux façons de le voir. Si on pense au centre de ski, on est très heureux parce que la neige c’est ce que les skieurs veulent avoir, mais quand on regarde les citoyens avec les déneigeurs c’est un autre problème. On peut constater qu’il y a beaucoup de neige sur le toit des maisons et ça occasionne des précautions à prendre pour pouvoir s’assurer que tout le monde est en sécurité et que les bâtisses ne seront pas affectées », explique Lucien Martel.

Le maire rappelle que malgré cette bordée exceptionnelle, les précipitations totales sont similaires à celle des années antérieures.